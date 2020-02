Squarta, su virus no a tifo da stadio

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Non possiamo permetterci il solito tifo da stadio. Se siamo un grande Paese dobbiamo dimostrarlo ora": è l'appello del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta, Fratelli d'Italia.

Lanciato attraverso la sua pagina Facebook.

La politica superi ogni contrapposizione e unita affronti questa emergenza" ha affermato Squarta. "Senza allarmismi - ha aggiunto -, ma con serietà e grande senso di responsabilità.

L'Italia sta già pagando le conseguenze di quanto accade, e anche il danno economico, al momento non quantificabile ma certamente importante, non va sottovalutato. Ci sarà bisogno - ha concluso Squarta - di misure straordinarie per affrontare tutto questo". (ANSA).