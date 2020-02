Santopadre, sto con Cosmi e giocatori

"Serve compattarci. Io non scappo, sono il primo responsabile di quel che accade. Sto con Cosmi, la squadra e i tifosi": a dirlo in un incontro con la stampa, Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia Calcio che lunedì sera affronta l'Empoli nel 25/o turno di serie B.

I grifoni sono reduci dal ko di Frosinone, undicesimi in classifica con 33 punti.

"Pedalare e lavorare, speriamo di riportare un po' di entusiasmo e serenità", ha detto Santopadre che ha voluto la conferenza "per metterci la faccia". "Capisco - ha aggiunto - l'amarezza di chi ci segue. Quando si è in difficoltà, solo unendo gli sforzi di tutti ci si rialza". "Oggi non mi sta riuscendo di fare l'ulteriore gradino per raggiungere la categoria che vorremmo fortemente" ha quindi sottolineato parlando del "sogno" promozione. "Se avessi la medicina certa per poter curare quello che ci accade ogni stagione - ha proseguito -, la userei".