Homo sapiens centro Scuola paleontologia

"Tre volte Africa: il continente delle nostre origini" è il tema conduttore della Scuola di paleoantropologia inaugurata all'Università di Perugia con l'intervento, in collegamento video, del parlamentare europeo Pietro Bartolo, il 'medico di Lampedusa'. Giunta alla decima edizione, approfondirà le tre "grandi transizioni evolutive" che hanno caratterizzato l'Homo sapiens.

Il rettore Maurizio Oliviero ha sottolineato come l'iniziativa "evidenzi che ci sono, ancora, ricercatrici e ricercatori che hanno deciso di accettare la sfida a rimanere nel Paese, per lavorare qui con dignità ed entusiasmo, nonostante gli ostacoli e le difficoltà del sistema universitario". "E' giunto il momento - ha proseguito - di iniziare a riflettere sulle origini dell'uomo con una modalità multidisciplinare, perché questo straordinario tesoro inesplorato che sono i passaggi dell'evoluzione umana, richiedono di essere illuminati grazie a tutte le altre discipline cui ognuno di noi è depositario".