Espressioni blasfeme, squalifica Cosmi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'allenatore del Perugia, Serse Cosmi, è stato squalificato per una giornata per "aver pronunciato espressioni blasfeme al 38' del secondo tempo di Frosinone-Perugia". Lo ha deciso il giudice sportivo con l'ausilio della prova tv.

Nove invece i giocatori squalificati dallo stesso giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle gare della 24/a giornata del campionato.