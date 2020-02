Preoccupazione agricoltori per meteo

Dopo la tanta acqua di novembre con il ritardo delle semine e alcuni danni agli ortaggi, un inverno simile alla primavera con temperature oltre la media e scarse precipitazioni: la Coldiretti Umbria dà voce alla preoccupazione degli agricoltori sempre di più alle prese con cambiamenti climatici che incidono negativamente sulle attività in campagna.

Il clima pazzo - afferma Coldiretti - non aiuta la programmazione colturale, con effetti che rischiano sempre di più di compromettere in poco tempo gli sforzi degli agricoltori che perdono produzione e al contempo subiscono l'aumento dei costi.

Anche dagli ultimi dati dell'Osservatorio Anbi - ricorda Coldiretti - si evidenziano le difficoltà e le anomalie per l'Umbria, con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio.