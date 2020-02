M5s punta su Alcidi per le Suppletive

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Il Movimento 5 stelle punta su Roberto Alcidi - operaio metalmeccanico, attualmente disoccupato - per le elezioni suppletive del Senato dell'8 marzo.

Alle urne saranno chiamati gli elettori del collegio Umbria 2.

Stamani a Spoleto la presentazione del candidato, attivista del M5s dal 2009 e già organizzatore del Meetup nella città del Festival dei Due Mondi.

"Porterò in Parlamento tutte le istanze della nostra Umbria - ha detto - senza comunque mai tralasciare la assidua presenza sul territorio e l'attivismo che da sempre mi contraddistinguono".

Aggiungendo: "Sarà mia premura raccontare lo straordinario lavoro e i risultati raggiunti dal Movimento 5 stelle al governo del paese". Citando il taglio dei vitalizi, il taglio del numero dei parlamentari, il decreto dignità ed il reddito di cittadinanza. "Abbiamo fatto tanto in questi mesi, e non dobbiamo aver paura di raccontarlo", ha sottolineato Alcidi.