Atleta da tumore a Master Sport

Dalla terribile scoperta di un cancro fino alla conquista del Master Sport, il titolo più importante nella disciplina sportiva del kettlebell, un incrocio tra atletica leggera, sollevamento pesi e arti marziali, in cui l'atleta deve sollevare più volte possibile e con diverse tecniche una palla di ferro chiamata ghiria. E' la storia di Emanuele Conti, atleta trentacinquenne di Avigliano Umbro che, dopo essere riuscito a superare il male, ora racconta la sua esperienza in un libro, presentato in giro per l'Italia a scopo benefico.

E' di oltre 5 mila e 600 euro la somma raccolta durante il tour di 20 tappe del volume dal titolo 'Life Strong - Dal cancro al Master Sport', somma devoluta a favore di onlus operanti nei reparti di Oncologia di diversi ospedali italiani (tra cui quelli di Terni, Lecce e Bambino Gesù di Roma).

Il libro è edito da Calzetti-Mariucci, con la prefazione curata dal giornalista ternano Massimo Colonna.