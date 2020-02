Più fondi a internazionalizzazione pmi

"Già da subito, nell'ambito della programmazione attualmente in corso, più risorse sono state investite dalla Regione nell'internazionalizzazione": lo ha sottolineato l'assessore Michele Fioroni nel corso di un incontro dedicato proprio al tema dell'internazionalizzazione delle imprese che si è svolto nella sede dell'Assessorato regionale allo Sviluppo economico e innovazione, un incontro sul tema.

L'assessore ha quindi aggiunto che "a seguito della valutazione dei risultati prodotti dai precedenti strumenti istituzionali utilizzati, e in base a quanto dichiarato dalle associazioni di categoria, abbiamo aumentato sostanzialmente i fondi dedicati ai voucher, che da 800mila euro passeranno a 1,5 milioni di euro, ed alla partecipazione alle fiere, che da 900mila saranno portati a 2,2 milioni di euro. Permettendo così il finanziamento delle pratiche del primo trimestre, già valutate ma non finanziate, riducendo invece quelli dedicati alle missioni, rivelatesi uno strumento poco efficace".