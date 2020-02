In 18 diplomati in Management sport

Si è concluso nell'aula magna del polo unico dell'ospedale di Perugia, con la consegna dei diplomi, il primo master in Management dello sport e delle attività motorie, afferente al Dipartimento di Medicina dell'Università di Perugia e diretto dalla professoressa Leonella Pasqualini. Ha avuto la durata di un anno, e come docenti, professori anche non umbri e manager. Ha portato al diploma di 18 corsisti, provenienti da facoltà universitarie le più diverse.

"Le opportunità offerte dal master fanno diretto riferimento alle esigenze del mondo lavorativo - ha sottolineato la professoressa Pasqualini -, a partire dalle imprese sportive.

Uno sbocco importante riguarda le palestre della salute, che svolgono un ruolo molto importante sul fronte della prevenzione medica ed alle quali il paziente può accedere sulla base di un vero e proprio piano terapeutico, anche in alternativa alle terapie farmacologiche".