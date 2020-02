Celebrato S. Valentino, patrono Terni

Celebrata nella basilica di Terni a lui intitolata la ricorrenza di San Valentino, patrono della città e protettore degli innamorati. A presiedere la messa il vescovo padre Giuseppe Piemontese. "La nostra diocesi e la vostra comunità in particolare deve accogliere la consegna di Valentino: il messaggio della sua vita, che ha tradotto la Parola di Dio" ha sottolineato il presule.

"Assumere e svolgere l'ufficio pastorale - è stata l'esortazione di monsignor Piemontese - sull'esempio di Gesù, buon pastore ciascuno nella propria condizione; vivere la vita cristiana non come padrone e con arroganza, ma come 'servitore' di Cristo e 'amministratore' dei misteri di Dio; porsi nei confronti dei fratelli non come colui che giudica, che spacca la comunità, uccide con i giudizi e le parole i fratelli e divide il corpo di Cristo".