9 milioni e mezzo per post-sisma 1997

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Altri 9 milioni e mezzo di euro destinati ad interventi di ricostruzione post-sisma 1997. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che aveva richiesto un apposito lavoro di verifica delle eventuali economie di passati piani finanziari, con la quale si è deciso di indirizzare i fondi recuperati per soddisfare le richieste pervenute da parte degli Enti attuatori per il completamento di interventi di ricostruzione nei settori Pir, Opere pubbliche e Beni culturali dell'area umbra colpita dal sisma nel 1997.

Nello specifico, Assisi sarà destinataria di quasi 1.180.000 euro utili per il completamento dei lavori di Palazzo Vallemani e del consolidamento delle mura urbiche del Pir Rocca Sant'Angelo e delle mura del castello di San Gregorio. A Foligno sono stati assegnati 950 mila euro per le opere infrastrutturali e pavimentazione Pir Centro storico e completamento Casale Boldrini.