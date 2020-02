Quartetto Nico Gori al Jazz Club Perugia

Appuntamento di San Valentino al Jazz Club Perugia con il nuovo quartetto di Nico Gori, clarinettista e sassofonista, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Tom Harrell, Fred Hersch, Stefano Bollani e molti altri.

Il concerto è in programma venerdì 14 febbraio alle ore 21,30 al Sina Brufani.

Il quartetto è completato da Piero Frassi, al piano, Nino "Swing" Pellegrini, al contrabbasso, e Vladimiro Carboni, alla batteria.

Il nome "Sea side" prende spunto proprio dal luogo di ritrovo per le prove, vicino al mare, sulla costa livornese, fonte di grande ispirazione. Qui è nato infatti il doppio album dal titolo "Opposites" uscito per l'etichetta discografica Philology e che è composto da due dischi polarmente opposti; il primo è dedicato alle "ballad", alle canzoni lente ma con ritmo; il secondo invece è composto da brani molto veloci e dal ritmo molto serrato, senza tralasciare l'aspetto melodico. Il tutto sorretto da uno swing di grande stile.