Nicchi-Fioroni,impegno per crisi edicole

Il presidente della Prima commissione consiliare permanente della Regione Umbria Daniele Nicchi insieme alla vice-presidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni, ha ricevuto Fabio Pipparoni responsabile del sindacato Sinagi e Gianni Conti responsabile della Umbra distribuzione stampa.

Nell'incontro - riferisce una nota - gli intervenuti hanno spiegato le enormi difficoltà che stanno vivendo, hanno rappresentato la perdita di circa 400 posti di lavoro tra i giornalai negli gli anni 2011-2019 ed inoltre le difficoltà in cui si trovano a causa del forte calo delle vendite della carta stampata a favore del settore online.

I consiglieri regionali Fioroni e Nicchi nelle prossime settimane avvieranno un percorso conoscitivo delle problematiche del settore, al fine di trovare - hanno spiegato - "opportune soluzioni per un campo così importante e strategico della nostra regione; si cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione adeguata per queste attività".