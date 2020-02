Attivato servizio "Lega Umbria risponde"

Un numero di telefono (075 5763070) attivo dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13) e una mail (gruppolegaumbria@gmail.com) sono stati messi a disposizione dei cittadini che vogliono richiedere informazioni, esporre problematiche o avanzare proposte dal gruppo regionale della Lega. Lo ha annunciato il capogruppo Stefano Pastorelli, spiegando che si tratta del servizio "la Lega Umbria risponde".

"Un doppio canale di comunicazione - spiega Pastorelli - creato per essere sempre più vicino ai territori e rispondere in maniera veloce e adeguata a tutte le esigenze. Il cittadino potrà telefonare o mandare una mail sia per la richiesta di informazioni, sia per essere indirizzato verso i canali adeguati alla risoluzione dei problemi. Abbattiamo ulteriormente quella distanza tra la politica e il cittadino che in quanto Lega abbiamo già superato con la presenza costante in Umbria tra la gente con gazebo, sedi, sezioni e volontari che quasi ogni giorno sono in stretto contatto con i territori".