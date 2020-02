Inverno ma continua 'primavera' Umbria

L'inverno che non c'è continua a "regalare" all'Umbria temperature insolite per il periodo. Alle 6 dell'11 febbraio la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile della Bosella, nella zona di Assisi, ha registrato addirittura 19 gradi. Ma anche in tante altre località le temperature si sono attestate su valori primaverili come nel caso di Umbertide con 15,3 gradi, San Giustino 15,1, Branca di Gubbio 13, Città di Castello 13,5.

E il caldo anomalo di prima mattina si è fatto sentire anche nei due capoluoghi: a Perugia sono stati toccati 11 gradi, a Terni 13,5.

In tutte le altre principali città i valori si sono attestati tra 10 e 13 gradi.

Temperature sopra la media stagionale anche in montagna: alle 2,30 della notte tra il 10 e 11 febbraio a Castelluccio di Norcia si sono registrati 6,2 gradi.