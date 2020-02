Tesei, valorizzare agroalimentare umbro

"Valorizzare le nostre eccellenze regionali, riuscire a fare sistema e comunicare il brand Umbria attraverso un lavoro di squadra". Questi gli aspetti sui quali è necessario puntare, secondo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta alla presentazione dell'edizione 2020 di "Nero Norcia".

"Quando promuoviamo un prodotto, come in questo caso il tartufo - ha sottolineato Tesei entrando nello specifico - dobbiamo essere bravi ad abbinarlo sempre alle tante altre eccellenze del nostro agroalimentare, solo così potremmo portare il marchio Umbria nel mondo". La presidente ha voluto inoltre sottolineare l'impegno e l'auspicio affinché questa edizione "sia l'ultima in cui l'evento si associa al terremoto. Con il lavoro di tutti - ha concluso - dovremmo essere in grado di parlare della manifestazione, e di Norcia, per le sue eccellenze e non più per un'emergenza che il prossimo anno non dovrà più essere tale".