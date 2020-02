Missione in Umbria commissione Antimafia

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La commissione Antimafia è in missione ufficiale a Perugia per svolgere un'ampia serie di audizioni dei rappresentanti istituzionali e di esponenti della società civile. La missione giunge dopo le diverse inchieste che hanno messo in luce infiltrazioni mafiose nel tessuto economico.

La giornata si svolge nella sede della prefettura di Perugia con le prime audizioni del prefetto Claugio Sgaraglia, del comandante Legione carabinieri Umbria, generale Massimiliano Della Gala, del comandante regionale della guardia di finanza, generale Benedetto Lipari, e dei comandanti provinciali. Poi verranno ascoltati Giuseppe Petrazzini, procuratore facente funzioni di Perugia e Fausto Cardella, procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel pomeriggio focus con i rappresentanti della società civile come Anci, Libera, Cgil, Cisl e Uil. "Il lavoro della commissione Antimafia è quello di impedire che ci sia silenzio e che i territori vengano abbandonati a sé stessi", commenta il suo presidente, Nicola Morra.