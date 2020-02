Crolla parte del tetto, tre evacuati

(ANSA) - PORANO (TERNI), 10 FEB - Tre persone, tra cui un'anziana disabile, sono state evacuate da un'abitazione bifamiliare di Porano, nell'Orvietano, dopo il crollo parziale del tetto. Non risultano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto.

In base a quanto riferiscono i pompieri, il crollo è avvenuto intorno alle 7,10 in piazza Garibaldi. Le cause sono in corso di accertamento.