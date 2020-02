Martedì riunione Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 11 febbraio 2020, con inizio dei lavori alle ore 10. All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata (question time), istituzione Commissione d'inchiesta sulla criminalità organizzata e mozioni.

Si discuterà anche, come detto, sulla "Istituzione di una commissione d'inchiesta su: analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti", di iniziativa dei consiglieri Bori (Pd), De Luca (M5S), Fora (Patto civico), Bianconi (Misto), Pace (FdI), Pastorelli (Lega), Morroni (FI) e Agabiti (Tesei presidente per l'Umbria).