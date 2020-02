Fdi raccoglie firme per presidenzialismo

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - A metà mattina erano già 400 le firme raccolte, con l'obiettivo auspicato di arrivare entro fine mese a quota 2 mila, e solo nel territorio della provincia di Perugia. Questi i primi numeri, emersi a Perugia al mercato settimanale di Pian di Massiano, durante l'iniziativa di Fratelli d'Italia per informare e raccogliere firme su quattro progetti di legge di iniziativa popolare: elezione diretta del presidente della Repubblica; abrogazione dei senatori a vita; inserimento in Costituzione del limite alla pressione fiscale; prevalenza della sovranità italiana rispetto a quella europea.

"Vista la fila al gazebo posso solo dire che i cittadini di Perugia e in generale gli italiani la pensano come noi" è il commento dell'onorevole Emanuele Prisco affiancato al banchetto anche dal segretario regionale FdI, il senatore Franco Zaffini che ha aggiunto: "I cittadini umbri stanno rispondendo e anche questa mattina c'è la bellissima sorpresa che tanta gente ci cerca".