Scomparsa mamma che lottava con tumore

Deborah Bonucci, la mamma di Foligno simbolo della lotta al cancro, non ce l'ha fatta.

Sconfitta da un tumore è deceduta all'età di 42 anni all'ospedale di Perugia.

Dopo vari protocolli in Italia, a dicembre aveva avviato una raccolta fondi per tentare una terapia sperimentale in Israele, ma senza successo. "I fondi raccolti fino a oggi - ha detto il fratello Alessio all'ANSA - verranno destinati a una fondazione che porterà il nome di Deborah. Facendo la sua volontà li metteremo a disposizione di chi avrà bisogno di soldi per curarsi all'estero come aveva tentato di fare mia sorella".