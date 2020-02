Chef umbri a Campionati italiani cucina

La squadra di chef umbri scelti per partecipare a Rimini ai 'Campionati della cucina italiana', organizzata dalla Federazione italiana cuochi (Fic), ha già iniziato a scaldare i fornelli.

L'Unione regionale cuochi umbri (Urcu), infatti, si è proposta nuovamente quest'anno per la gara nazionale che ci terrà dal 15 al 19 febbraio, con il team "Green Heart" dell'Umbria che andrà in gara il 17 febbraio. Reduce da un bronzo nell'edizione del 2018, propone nuovamente la sua squadra regionale con una nuova formazione. Ne fanno parte Antonio Falcone, Michele Giovannini, Rosario Pellegrino, Amir Lounaouci, Alberto Vallefuoco, Daniel Perugia, Federico Falcolini, oltre a Raffaelle Marco Bagato (segretario Urcu).

La squadra umbra nella giornata di lunedì 10 febbraio farà un allenamento finale prima di presentarsi alla gara di Rimini, con tutte le tempistiche che sono dovute alla preparazione e al servizio che richiede la competizione. Un'ultima prova che avrà luogo a Torgiano al ristorante Le Melograne.



Il direttore generale de Le Tre Vaselle, Rosmery Ortega, ha sottolineato di essere "orgogliosa" del fatto che ben tre elementi dello staff della cucina de Le Melograne faranno parte di questa nuova squadra.