Concorso poesia-fotografia Mara Del Duca

(ANSA) - PERUGIA, 6 FEB - Il Comitato "Madonnuccia insieme" e l'Associazione "Ecomuseo del Tevere" hanno bandito la prima edizione del Concorso internazionale di poesia e fotografia "Mara Del Duca". Il concorso nasce per onorare la memoria di Mara Del Duca, anima del Comitato promotore "Madonnuccia insieme" che negli anni scorsi ha dato vita a un progetto per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dell'Oratorio della Madonnuccia a San Martino in Campo di Perugia, organizzando con successo una serie di eventi per far conoscere e rivivere un luogo di rara bellezza e ricco di storia.

Ogni somma ricavata dal concorso sarà destinata al restauro del ciclo di affreschi contenuti nel bene artistico, attribuiti ad Andrea d'Aloigi da Assisi, detto l'Ingegno, pittore della scuola del Perugino attivo fra il 1484 e il 1516.

Il concorso, rivolto ad autori maggiorenni residenti in Italia e all'estero, prevede tre sezioni. Sez. A - Poesia in lingua italiana a tema libero; Sez. B - Poesia in uno dei dialetti italiani - o altra lingua (lingua straniera o lingua minoritaria in uso in Italia) - a tema libero; Sez. C - Concorso fotografico per immagini digitali a tema imposto. Le opere vanno inviate entro il 31 marzo 2020, secondo le modalità indicate nel bando disponibile on line, con il regolamento e la scheda d'iscrizione, sui siti www.concorsiletterari.it, www.concorsomaradelduca.it, www.ecomuseodeltevere.it e alla pagina Facebook Concorso Mara Del Duca.