Torna SanValentinoJazz a Terni

(ANSA) - TERNI, 5 FEB - A due anni di distanza dall'ultimo appuntamento torna a Terni il SanValentinoJazz: musica, arte e amore saranno infatti i protagonisti della kermesse musicale organizzata, dal 13 al 15 febbraio, da Confartigianato Imprese Terni, in collaborazione con Bipede & Booking Production.

Oltre 50 i musicisti che, nel complesso, parteciperanno all'evento. Coinvolti anche 30 esercizi commerciali, fra locali e negozi. Sono invece sette gli appuntamenti musicali principali in programma, incentrati su nomi di livello internazionale, tutti ad ingresso gratuito.

Si parte giovedì 13 con il 'Toti Panzanelli Trio' (alle 18 - Caffè Bugatti) per seguire alle 21.30 (osteria 'La città vecchia') con l'atteso 'Michael Rosen Trio'. Venerdì 14 febbraio ad animare le principali vie del centro cittadino ci penserà la street band 'Gli Sbandati', a partire dalle 17.30. Seguiranno i concerti di 'Alessandro Bravo Trio' (alle 18 - caffè Galleria del Corso) e del 'Joy Garrison Trio' (alle 21.30 - Caffè Bugatti).