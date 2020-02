Ripartono i corsi della scuola Fabesaci

Dopo il primo anno di attività, che ha visto la partecipazione di oltre 200 farmacisti, ripartono i corsi della scuola di alta formazione Fabesaci (Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini). Nata su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, da Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia, Fabesaci intende lanciare su scala nazionale un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti che ruotano attorno alle farmacie, dai titolari ai dipendenti ai collaboratori sino alle imprese che gestiscono processi logistici per i farmaci. Il calendario del 2020 è contraddistinto da corsi che vedranno la partecipazione di docenti altamente qualificati in ambito universitario e professionale. Si parte il 7 febbraio con il corso "Uso del farmaco in medicina veterinaria", con responsabile scientifico prof. Francesco Porciello, direttore sanitario dell'ospedale veterinario universitario didattico dell'Università degli studi di Perugia.