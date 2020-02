Donati 5 televisori alla Rsa Seppilli

(ANSA) - PERUGIA, 5 FEB - L'associazione "Mai Soli" ha donato cinque televisori alla Rsa Casa dell'Amicizia Seppilli di Perugia. L'associazione è nata proprio all'interno della struttura della Usl Umbria 1 e dal 2016 ha come obiettivo principale l'assistenza e la cura delle persone in coma e stato vegetativo permanente.

"Il volontariato - ha detto il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, presente alla cerimonia - è una realtà importante per la nostra azienda perché ci permette di avere uno standard qualitativo di assistenza di alto livello presentandoci le istanze dei cittadini e permettendoci di avere un quadro chiarissimo circa la qualità percepita. Ringraziamo l'associazione Mai Soli per la donazione e siamo certi che continueremo ad avere con loro una collaborazione fattiva sotto ogni aspetto".