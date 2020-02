Coletto annuncia impegno per oncologia

"Lavoreremo affinché servizi di grande eccellenza e fondamentali per la salute di tutti i cittadini vengano ripristinati": lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, dopo l'audizione in terza Commissione dell'Assemblea legislativa del coordinatore della Rete oncologica umbra Fausto Roila che aveva parlato di "collasso" del servizio e di "gioiello che sta andando allo sfacelo".

"Fa piacere constatare che la Commissione sanità e Servizi sociali dell'Assemblea legislativa abbia scattato una fotografia della realtà che abbiamo ereditato" ha detto Coletto.

In una nota di Palazzo Donini si sottolinea che "le audizioni hanno fatto emergere i tagli alla convenzione tra Regione e Università per garantire continuità al Registro tumori umbro e difficoltà nella gestione della Rete oncologica regionale".