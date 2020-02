Gabrielli a Giornata amore per Tricolore

Anche la questura di Terni partecipa ai festeggiamenti in onore di San Valentino attraverso la Giornata dell'amore per il Tricolore: l'appuntamento è in programma giovedì, a partire dalle 10,30 a palazzo Gazzoli, e vedrà anche la partecipazione del capo della polizia, Franco Gabrielli.

"San Valentino - spiega la questura - ha ispirato una giornata in cui al centro c'è un sentimento, l'amore ed il valore al quale questo sentimento si rivolge è la nostra bandiera, il Tricolore, quale simbolo di Patria, libertà e coesione sociale, un simbolo raccontato dall'angolo visuale dei poliziotti, che ne illustreranno la storia, i significati e le emozioni vissute ogni giorno da servitori dello Stato, ai cittadini presenti, tra cui oltre 100 giovani delle scuole Casagrande, Donatelli, Cesi e Sandro Pertini".