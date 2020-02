Depositate candidature suppletive Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - Depositate alla Corte d'appello di Perugia le candidature per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria due del Senato, in programma l'8 marzo.

Valeria Alessandrini è la candidata della Lega, con Fratelli d'Italia e Forza Italia; Roberto Alcidi del M5s e in serata è stata formalizzata anche la candidatura di Maria Elisabetta Mascio, sostenuta dal Pd e da Sinistra civica verde.

Il nuovo voto nel collegio Umbria due del Senato è stato indetto dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta presidente della Regione.