Suppletive,c.destra candida Alessandrini

(ANSA) - PERUGIA, 1 FEB - Valeria Alessandrini della Lega è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 2 della regione Umbria in programma l'8 marzo, indette dopo le dimissioni della neo-presidente della Regione Donatella Tesei.

"Siamo determinati a impegnarci sempre di più per il bene dell'Umbria - ha commentato Salvini - nei Comuni, nella Regione e in Parlamento. Valeria Alessandrini è una delle tante donne di valore della Lega: sarà preziosa per lavorare nell'interesse dei cittadini e per mandare a casa al più presto il governo sbarchi, tasse e manette".

Attuale consigliere regionale della Lega, Valeria Alessandrini, 45 anni, è stata la donna eletta con il maggior numero di preferenze in Umbria alle ultime regionali, terza in assoluto nella lista del partito di Matteo Salvini ed è il candidato della città di Terni più votato tra tutti gli schieramenti.

Sposata, con un figlio, ha una laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali e ambientali.