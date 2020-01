Gdf, vende dolci ma senza autorizzazioni

Un'attività che vendeva cioccolata pur essendo priva di qualsiasi autorizzazione è stata individuata dalla guardia di finanza di Foligno. Secondo le fiamme gialle il cioccolato veniva importato dalla Romania ma era spacciato come "produzione artigianale" e non presentava alcuna indicazione relativa agli ingredienti o alla provenienza.

I finanzieri hanno inoltre appurato - riferisce la stessa gdf - che il titolare non presentava da diversi anni la dichiarazione dei redditi, "operando quindi al di fuori di ogni logica erariale e omettendo di pagare le dovute imposte".

La guardia di finanza folignate ha poi contestato l'utilizzo di manodopera "in nero".