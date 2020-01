In tanti a screening in farmacie umbre

Sono stati oltre mille e 600 i cittadini che si sono sottoposti nelle farmacie umbre agli screening per la prevenzione di emicrania e maculopatia.

Campagne promosse da Federfarma.

L'organizzazione ha sottolineato che il tema della prevenzione "resta fondamentale". "I significativi risultati registrati - sottolinea Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria - confermano come la rete di strutture sanitarie del territorio, tra le quali la farmacia, siano fondamentali per consentire al cittadino di controllare il proprio stato di salute ed all'occorrenza prendere i dovuti accorgimenti".

'Emicrania, non un semplice mal di testa' e 'Maculopatia, mettiamo a fuoco il problema insieme' sono state realizzate con il patrocinio di Regione, Usl Umbria 1, Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e Sumg (Scuola umbra di medicina generale).