Riaperta E45 dopo incidente a Deruta

Riaperta la E45 che era stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia nella zona di Deruta dopo che un autocarro carico di ghiaia era finito di traverso sulla carreggiata (adagiandosi su un fianco) mentre viaggiava verso sud. Lo si è appreso dalla polizia stradale.

In seguito all'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco (anche con un'autogrù), la polizia stradale e personale dell'Anas.

L'autista dell'autocarro è stato trasportato all'ospedale di Perugia. In seguito all'incidente il carico si era disperso su entrambe le carreggiate.