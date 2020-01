Lega incontra dipendenti ex Pozzi

L'on. Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria, insieme al consigliere regionale Valerio Mancini, il capogruppo Lega Spoleto David Militoni e Andrea Borgotti della Lega, hanno incontrato alcuni dipendenti della Ex Pozzi ora Ims Isotta Fiaschini.

"Dal confronto è emersa tutta la stanchezza e la preoccupazione dei lavoratori che dal 2014 hanno visto chiudere i battenti della loro azienda - spiegano i leghisti - 160 persone non sanno nulla del proprio futuro lavorativo e nessuno si è mai degnato di informarli doverosamente".

"L'impegno che ho preso - specifica in una nota l'on. Caparvi - è di informarmi presso il Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la proroga della cassa integrazione fino al mese di febbraio, pratica che sembrerebbe essere stata avviata e allo stesso tempo depositare un'interrogazione urgente in Commissione attività produttive rivolta al ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per conoscere lo stato dei lavori rispetto a questo tavolo di crisi".