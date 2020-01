Coletto, si farà ospedale Narni-Amelia

"L'ospedale Narni-Amelia si farà ma va riparametrato sulle necessità degli umbri e sulle attuali necessità di un territorio che deve essere trattato meglio che nel passato": è quanto ha affermato l'assessore regionale Luca Coletto, rispondendo durante il "question time" dell'Assemblea legislativa al consigliere Eleonora Pace (FdI) che aveva chiesto informazioni proprio sulla "reale situazione rispetto all'ipotesi di costruzione del nuovo ospedale Narni-Amelia".

Pace ha detto di essere "felice di avere risvegliato le coscienze, con questa interrogazione, rispetto a un problema che da 40 anni giaceva tra quelli mai risolti".

Nella risposta Coletto ha spiegato una analisi e un approfondimento devono essere fatti "per il tipo di ospedale che deve essere costruito, anche perché è in prossimità di quello di Terni". "La nuova struttura - ha aggiunto - dovrà essere una sostegno per un turn over più rapido dei posti letto per acuti dell'azienda ospedaliera di Terni".