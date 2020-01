Al via le manifestazioni valentiniane

Saranno le relazioni, ferite e risanate in ambito familiare, sociale ed economico, il tema centrale dell'edizione 2020 delle Manifestazioni valentiniane, promosse dal primo febbraio al 22 marzo dalla diocesi di Terni in onore di San Valentino, patrono della città e degli innamorati.

"Quest'anno il comitato diocesano invita tutti a cogliere l'occasione per riflettere, confrontarsi e pregare riguardo a tematiche di grande attualità, a partire da quello della famiglia" ha detto il vescovo Giuseppe Piemontese, presentando in conferenza stampa il calendario degli eventi. Sulle "relazioni" sono previsti tre momenti di confronto, tutti al museo diocesano, sabato primo febbraio, giovedì 13 e venerdì 4 marzo. La parte centrale dei festeggiamenti si conferma il trasferimento dell'urna del santo, sabato 8 febbraio alle 20,30, dalla basilica di San Valentino alla cattedrale.