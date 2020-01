Reati contro pa tra temi Scuola umbra

I reati contro la pubblica amministrazione, le novità per il pubblico impiego, gli atti amministrativi per la corretta gestione delle gare, i tributi locali e la formazione per messi notificatori di prima nomina sono i temi al centro del nuovo piano formativo a catalogo per il prossimo mese di febbraio, proposto da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Il primo appuntamento in calendario è per il 4 febbraio con il seminario "Le novità della manovra finanziaria, le assunzioni, i concorsi, la contrattazione, l'incentivo delle funzioni tecniche". Sarà proposta una lettura organica delle numerose novità introdotte dalla manovra finanziaria in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. In aula Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali.