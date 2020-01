Ipotesi sottosegretario a Ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Un sottosegretario che si occupi della ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dal terremoto del 2016. E' una delle ipotesi che diversi deputati e senatori della maggioranza hanno avanzato nel corso della riunione tra i parlamentari interessati alle problematiche delle quattro regioni, per imprimere un'accelerazione alla rinascita dei territori colpiti oltre 3 anni fa.

Nomi ancora non ne sono stati fatti ma, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, l'opzione è stata messa sul tavolo. Non è comunque ancora esclusa la possibilità che invece si proceda alla nomina di un nuovo commissario visto che l'attuale, Piero Farabollini, è scaduto a dicembre ed è in regime di prorogatio.