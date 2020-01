Galleria nazionale, cresce il pubblico

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - Cresce il pubblico e aumentano i servizi per la Galleria nazionale dell'Umbria che nel 2019 ha incrementato del 23% il numero dei visitatori rispetto al 2018, per un totale un totale di 96.238. Prosegue quindi il trend di crescita della Galleria che dai dati dell'anno passato si conferma "il maggiore polo d'attrazione culturale della regione": lo ha ricordato il direttore Marco Pierini questa mattina durante la conferenza stampa di consuntivo ("la ricchezza e la varietà delle proposte ha contribuito a incrementare il numero dei visitatori" ha aggiunto), di illustrazione dei risultati dei progetti e delle attività svolte e di presentazione del primo programma delle attività del 2020.

L'anno si apre infatti con un primo appuntamento espositivo previsto dal prossimo 7 marzo con la mostra dedicata a Taddeo di Bartolo, artista della fine del XV secolo del quale in Galleria Nazionale si conservano numerosi dipinti.