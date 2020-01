Fittuccia presidente umbro Federalberghi

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - "Lotta all'abusivismo e all'economia sommersa; nuova gestione dell'imposta di soggiorno; rilancio del turismo perché, al di là dei numeri che hanno ora un segno positivo, si faccia quel salto di qualità che metterebbe il turismo umbro nelle condizioni di trainare l'economia regionale, come potenzialmente è in grado di fare": su questi tre punti saranno centrati i primi interventi di Simone Fittuccia, eletto dall'assemblea dei delegati di Federalberghi Umbria Confcommercio alla presidenza regionale.

Fittuccia, imprenditore di Assisi, era già vicepresidente vicario della associazione più rappresentativa del settore ricettivo umbro.

Vicepresidenti - riferisce la Confcommercio in una nota - sono ora Vincenzo Bianconi e Stefano Martucci.