300 grammi cocaina nascosti in campagna

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Sono stati notati dai carabinieri mentre cercavano di recuperare, in una zona di campagna, circa 300 grammi di cocaina, due giovani, di 23 e 17 anni, bloccati dopo un inseguimento nei pressi di Spoleto. Il più grande - albanese, incensurato - è stato arrestato, mentre il minorenne è stato collocato in una comunità. Lo stupefacente sequestrato, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 40.000 euro.

I militari, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio hanno notato due giovani che, dopo essere scesi da una vettura, si sono avvicinati ad un albero per tentare di recuperare qualcosa. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo dei due che, alla vista dei militari, sono fuggiti prima a bordo della vettura e poi a piedi. La successiva ispezione della zona ha consentito agli investigatori di scoprire che avevano tentato di recuperare lami di cocaina (parte dei quali già suddivisi in 60 dosi) oltre a materiale per il taglio e il confezionamento.