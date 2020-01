A scuola microbiologi ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Trenta alunni della scuola primaria, accompagnati dai genitori, hanno partecipato venerdì pomeriggio ad una iniziativa organizzato dall'azienda ospedaliera di Perugia in collaborazione con il Post-Officina per la scienza e tecnologia allo scopo di promuovere la conoscenza dei batteri killer e dell'uso corretto degli antibiotici.

Si è trattato di una visita guidata nel Laboratorio di microbiologia dove la responsabile della struttura, professoressa Antonella Mencacci, ha illustrato ai ragazzi le procedure tecniche per arrivare alla diagnosi delle patologie legate ai batteri, anche con dimostrazioni al microscopio. La scolaresca è stata accolta dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Antonio Onnis, dal rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero e dal personale della direzione aziendale.