Usl Umbria 1, Pasqui incontra i sindaci

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 15 GEN - - Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, insieme al direttore sanitario Teresa Tedesco e al direttore amministrativo Doriana Sarnari, ha incontrato il 15 gennaio i sindaci della media valle del Tevere per presentare il suo mandato e fare il punto sulle problematiche dell'ospedale e sulle prospettive della struttura.

"Crediamo - ha detto Pasqui - nel ruolo fondamentale degli ospedali di prossimità che, come tali, devono avere come nodo centrale il reparto di medicina. Proprio per dare un segnale forte e garantire una gestione complessiva del presidio è stato recentemente nominato il nuovo direttore sanitario dell'ospedale della media valle del Tevere, individuato nella figura della dottoressa Rita Valecchi, che sta garantendo una gestione complessiva del presidio. Per il futuro vorremmo continuare a potenziare l'area medica anche grazie ad una maggior collaborazione con l'ospedale di Perugia".