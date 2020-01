Nasce il "Journal of Gastric Surgery"

(ANSA) - TERNI, 15 GEN - A pochi mesi della costituzione dell'International Gastric Cancer Unit, nasce a Terni il "Journey of Gastric Surgery", una rivista scientifica internazionale a carattere multidisciplinare interamente dedicata al trattamento del cancro gastrico.

A promuoverla il professor Amilcare Parisi, direttore della struttura complessa di Chirurgia digestiva e d'urgenza del Santa Maria, la stessa azienda ospedaliera e il Comune. Come è stato spiegato nel corso della presentazione dell'iniziativa, oltre al prestigioso board scientifico-editoriale, la rivista, redatta in lingua inglese, presenta caratteristiche innovative anche dal punto di vista tecnologico, all'avanguardia nel panorama internazionale e unica a livello italiano. La rivista, rivolta ai professionisti di tutte le discipline coinvolte nell'ambito del trattamento del tumore allo stomaco, è infatti disponibile anche in versione online open-access.