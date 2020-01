6 mln da Fondazione Crpg per territorio

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Oltre 30 progetti propri o realizzati in collaborazione con altri enti e sei bandi a tema.

Alcune idee nuove, altre realizzate in continuità con quanto di buono realizzato nel passato, ma sempre nel segno del rinnovamento e con l'obiettivo di ottimizzare le risorse. Questi gli elementi che scandiranno la ripartizione dei 6 milioni di euro destinati alle attività istituzionali di quest'anno previsti nel Documento programmatico previsionale 2020 che la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ha presentato a Palazzo Graziani.

Per il momento queste le linee strategiche: 745mila euro (12,4%) al lavoro; 995mila (16,7%) a ricerca e sviluppo; 625mila (10,5%) a promozione e solidarietà sociale; 1 milione 530mila (25,7%) alla valorizzazione del territorio; 225mila euro per il contrasto alla diffusione di comportamenti a rischio; 1 milione 375mila euro (23,2%) per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale; 250mila alle richieste libere; 210mila alle iniziative con altre Fondazioni.