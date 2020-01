Zuccarini, Foligno al centro attenzione

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 GEN - "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti in campagna elettorale: riportare Foligno al centro dell'attenzione perché la terza città dell'Umbria era poco considerata su tutti i versanti.

Anche con la Vus abbiamo mostrato la nostra capacità decisionale". Lo ha detto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, nel corso della conferenza stampa in cui - presenti i componenti della giunta - ha fatto il bilancio dell'attività amministrativa svolta a partire dal suo insediamento. Tra gli altri temi toccati dal sindaco, quello relativo alle case di edilizia residenziale sociale (recentemente è uscita la graduatoria provvisoria degli eventi diritto). "Voglio dire con molta chiarezza: su 337 persone aventi diritto ce ne sono 260 che non sono italiani - ha affermato - io dico: prima i cittadini italiani. Che devono avere il dovuto rispetto perché si verifica una ghettizzazione al contrario, è una situazione inaccettabile".