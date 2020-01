Servizi sociali e appalti a Villa umbra

L'integrazione dei servizi sociali su base territoriale e la collaborazione tra enti locali e soggetti del Terzo settore è stata al centro del corso "Le procedure per l'affidamento dei servizi sociali (e di altri servizi alla persona) e gli altri modelli per la gestione dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore" organizzato a Villa umbra.

Alla giornata formativa, promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica diretta da Alberto Naticchioni, è intervenuto Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore e collaboratore del Sole 24 Ore.

"L'evoluzione del sistema dei servizi sociali - ha sottolineato Barbiero - che vede gli enti locali impegnati nella resa di prestazioni sempre più complesse, risponde al crescente bisogno di interventi qualificati e differenziati per risolvere situazioni di disagio e far fronte a criticità di contesto".