Risveglio gelato per l'Umbria

Risveglio gelato in Umbria: stamani le temperature minime sono infatti precipitate abbondantemente sotto lo zero praticamente su tutta la regione. Sono stati toccati i -10,9 gradi a Cascia e -9,8 a Castelluccio di Norcia.

Anche le altre zone della Valnerina spoletina e le vallate a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano non sono state risparmiate dal ghiaccio: a Norcia sfiorati i -6 gradi. Sotto zero anche Perugia (-0,1) e Terni (-1,1).

Così negli altri principali centri della regione: Foligno -4,7; Gubbio -4,2; Città di Castello -4,9; Spoleto -1,1; Castiglione del Lago -4,2; Todi -1; Orvieto -4,2; Amelia -3,2; Narni 3,7.