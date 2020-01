Nuovo arredo urbano a Norcia

Un nuovo arredo urbano e una città sempre più "smart". La giunta comunale di Norcia ha dato mandato agli uffici di predisporre i relativi atti per l'approvazione del nuovo piano di arredo urbano, "al fine di riavviare un processo di normalizzazione e riorganizzazione, funzionale del decoro e degli spazi pubblici e delle occupazioni di suolo pubblico della città", hanno detto gli amministratori.

Sarà inoltre istituito un varco elettronico per il controllo degli accessi alle aree interdette al traffico del centro storico, da corso Sertorio all'incrocio con via Foscolo. Nei prossimi giorni saranno poi installati due totem "touch screen" per informare la cittadinanza su eventi, manifestazioni e avvisi di pubblica utilità come gli alert della Protezione civile, nel solco del processo di informazione e informatizzazione, già avviato dall'assessorato alla comunicazione. E' possibile iscriversi gratuitamente al servizio whatsapp "NorciaInforma" inviando un messaggio di richiesta al numero 333 6177275.