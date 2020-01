Liliana Segre cittadina onoraria Narni

La senatrice a vita Liliana Segre è ora cittadina onoraria di Narni. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio comunale.

Nelle motivazioni contenute nell'ordine del giorno proposto dal sindaco, Francesco De Rebotti, e dal presidente dell'Assemblea cittadina, Giovanni Rubini, viene spiegato che si riconosce "l'assoluto valore, per la coscienza civile della popolazione narnese di tutti gli italiani, della testimonianza di vita della senatrice Segre e le sue testimonianze e i suoi altissimi meriti nel campo sociale".

L'atto è stato portato in Consiglio dopo che la commissione Pari opportunità, con la presidente Maria Cristina Angeli, lo aveva sottoposto a sindaco e presidente del Consiglio comunale, chiedendone il voto in Assemblea.

"E' un atto non formale ma di assoluta sostanza - afferma Rubini - che riconosce l'alto valore morale e sociale della senatrice Liliana Segre".